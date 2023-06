Quarta-feira amanhece com sensação de -2 e chuva continua em MS

A quarta-feira (14) amanheceu gelada em Mato Grosso do Sul, com sensação térmica de -2,8°C em Ponta Porã, sul do Estado. Em Campo Grande a mínima registrada foi de 7,5°C, conforme informações do meteorologista Natálio Abrahão.

Dourados registrou mínima de 6,9°C nesta madrugada e deve ter chuva durante todo o dia no município, com máxima atingindo os 11°C a tarde. Outras mínimas registradas foram de 8,6°C em Corumbá, com sensação térmica de 5,1°C e 6,7°C em Amambai. Em Campo Grande a máxima também chega apenas aos 11 °C.

Em Três Lagoas, no Bolsão, os termômetros marcam 12°C durante a manhã e alcançam os 18°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com temperatura de 9°C e atinge os 14°C ao longo do dia. No norte, a previsão em Coxim registra variação da temperatura entre 11°C e 14°C; e em Camapuã, entre 12°C e 15°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o clima é de instabilidade devido ao avanço de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de umidade. A passagem de um cavado junto à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica deve favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuvas de intensidade moderada a forte, além de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.

Chuva

Até a manhã de hoje o volume de chuvas registrado em Campo Grande foi de 62,8 milímetros. Em Bataguassu foi outro município que apresentou altos índices de chuva, com 92,2 milímetros de precipitação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, ou seja, de perigo para acumulados de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. O aviso vale para grande parte do Estado até o fim da manhã, com possibilidade de ser renovado.

