Projeto Amigos do Parque é opção de esporte e lazer para o fim de semana na Capital

Para aqueles que querem curtir a folga em contato com a natureza, o projeto “Amigos do Parque” é opção de lazer e passeio para este final de semana. Algumas ruas do Parque dos Poderes, em Campo Grande, ficam especialmente interditadas para a prática de esportes e exercícios físicos no local.

Neste sábado (09) e domingo (10) a Avenida do Poeta, entre a Avenida Afonso Pena e a rotatória da Agesul, seguindo pela Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, até a rotatória da Avenida Mato Grosso, a pista que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa ficarão de forma exclusiva para as atividades, enquanto os veículos dividem a outra pista.

O projeto “Amigos do Parque” foi criado pela Lei Estadual nº 4.682. É fechada uma das pistas do Parque para estimular e facilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins aos finais de semana e feriados.

Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vão realizar as rondas nestes locais para garantir segurança e fluidez do trânsito. Não haverá interferências no percurso do projeto em função das obras no Parque dos Poderes.

Com informações do Portal MS.