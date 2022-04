Procon encontra diferença de até 25% no preço do gás de cozinha em Campo Grande

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande (Procon Municipal) fiscalizou os preços do gás de cozinha de 13 kg, em 20 estabelecimentos comerciais, entre os dias 11 e 18 de abril.

A análise feita pelo Procon Campo Grande apontou uma variação nos preços de até 25%. O menor preço registrado foi de R$ 100, em estabelecimento na vila Serradinho; o maior preço foi R$ 125, em ponto comercial no Bairro Vila Alba. Confira a tabela completa.

A ação é realizada após a Petrobras anunciar no dia 8 deste mês, a redução de 5,6% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). A diminuição equivale a R$ 0,25 por quilo.

O subsecretário do Procon, Cleiton Thiago Almeida, orienta que as pessoas devem cuidar da manutenção do fogão, a fim de evitar desperdício de gás.

“Para economizar tanto no preço do gás de cozinha como no produto em si, negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega. Sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP”, finaliza.