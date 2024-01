Primeiras doses de imunizante contra dengue chegam no Brasil para vacinar público de 10 a 14 anos

Em Dourados, quase 12 mil pessoas já foram imunizadas contra a doença

Cerca de 3,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas contra a dengue no Brasil, este ano. No sábado (20), chegou no país a primeira remessa com 750 mil doses. O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina fornecidas pela farmacêutica Takeda. Já a segunda remessa, tem previsão para ser entregue em fevereiro, espera-se mais 570 mil imunizantes. A vacinação será fornecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o prognóstico é que as primeiras doses sejam aplicadas no próximo mês.

Outras unidades do imunizante, cerca de 3,88 milhões, também foram adquiridas pelo Ministério da Saúde. O quantitativo total é o que foi disponível pelo fabricante para 2024, são 5,2 milhões de doses, de acordo com a previsão informada pela empresa, serão entregues ao longo do ano, até novembro.

Houve uma mudança no público-alvo, agora a faixa etária será de 10 a 14 anos, a escolha foi feita pelo grande número de crianças e adolescentes hospitalizados por dengue. O segundo grupo, são os idosos, contudo não foi liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vacinação para essa idade. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

O Ministério da Saúde acordou, em conjunto com Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) os critérios para a definição dos municípios que receberão as doses, seguindo as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da OMS (Organização Mundial da Saúde).

As vacinas serão destinadas a regiões de saúde com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas nos últimos meses. A lista dos municípios e a estratégia de vacinação serão informadas pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.

Em Dourados

Dourados foi pioneiro no Brasil na aplicação do imunizante contra dengue, escolhida para pesquisa de monitoramento técnico em parceria da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com o laboratório Takeda. Os testes começaram no início deste mês, no dia 4. Douradenses de quatro a 59 anos estão aptos a receberem a dose.

Até o momento, foram administradas 11.720 doses, dessas 6.635 foram aplicadas em mulheres, 5.085 em homens. A estimativa é atender 150 mil pessoas com a imunização completa. A cidade recebeu, até agora, 89.640 unidades da vacina, ainda está previsto a chegada de mais 210.360, totalizando 300 mil doses.

Em relação a demanda, a Prefeitura Municipal revela estar dentro dos conformes. “Procura está dentro do esperado, população bem participativa e em busca da vacina”.

