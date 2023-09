Primavera inicia com temperaturas se aproximando dos 43 ºC

A estação da Primavera chegou em Mato Grosso do Sul com céu aberto e previsão de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer uma intensa onda de calor, que poderá chegar até os 43ºC.

Conforme informações do (Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por conta da elevação de altas temperaturas esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Nestes dias, há probabilidade para serem atingidos os recordes de temperatura máxima e os baixos valores de umidade relativa do ar no ano de 2023.

Em Campo Grande, a mínima é de 25ºC, e a temperatura máxima deve atingir os 37ºC. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 43°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.