PRF apreende 201 Kg de cocaína em Terenos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 201 kg de pasta base cocaína, na tarde de segunda-feira (26), na BR-262, em Terenos, município distante, 30 km de campo Grande.

Conforme informações da PRF, policiais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um caminhão, acoplado a dois reboques. o condutor ficou nervoso ao ser abordado e ao ser questionado, não soube dar detalhes da viagem.

A equipe realizou uma busca minuciosa na carreta, onde encontraram os tabletes de pasta base de cocaína, em um compartimento oculto na cabine do caminhão. O condutor disse ter recebido o entorpecente na cidade de Corumbá, e que o destino final era o estado de Minas Gerais.

O motorista, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos.

