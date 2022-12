Previsão para sexta é de calor e chuva na véspera de natal

A previsão do tempo para hoje (23) é de tempo estável e com temperaturas em elevação em todo estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), em Campo Grande a mínima será de 20ºC e a máxima chegará aos 33ºC.

Em Três Lagoas e Parnaíba, cidades localizadas no nordeste de Mato Grosso do Sul, as mínimas é de 20ºC e as máximas 33ºC. Já na região norte do estado, as mínimas serão entre 20/25°C e máximas de até 36°C. Em Ponta Porã e toda região sul e fronteira com Paraguai, as temperaturas mínimas serão de 19/20°C e máxima podem chegar até 33°C.

Segundo informações da Cemtec, nos dias 24 e 25 de dezembro, há probabilidade de chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte, acompanhadas de rajadas de ventos nas regiões do pantanal e sudoeste do estado.

