Previsão para hoje é de sol, calor e chuva em algumas cidades do Estado

Instabilidades devem provocar mudanças no tempo nesta quarta-feira (19) em Mato Grosso do Sul. As condições estimadas são de tempo abafado com variação de nebulosidade em todas as áreas ao longo do dia.

A massa de ar quente ainda deixa o tempo bastante abafado. Os termômetros podem registrar mínimas que podem variar entre 20°C a 26°C e as máximas entre 28°C a 39°C.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para Campo Grande e alguns municípios do Estado para hoje (19).