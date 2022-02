Prefeituras de Juti e Antônio João retomam aulas presenciais na próxima semana

Considerando o crescimento das crianças de 5 a 11 anos imunizadas contra a COVID-19 em Mato Grosso do Sul, as prefeituras dos municípios de Juti e Antônio João decretaram nesta quinta-feira (24), o retorno das aulas 100% presenciais nas escolas públicas a partir do dia 3 de março.

Conforme decretado, o preparo dos funcionários e a disposição de equipamentos de proteção individual para os alunos foram os principais pontos considerados para o retorno das aulas presenciais.

Porém, em Juti, o retorno será escalonado. Como, por exemplo, a Escola Municipal Doraci de Freitas Fernandes passa a ofertar já na próxima semana a aula presencial nas turmas do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental. Já as turmas do Pré II (5 anos), as aulas 100% presenciais retornam a partir do dia 7 de março.

No próximo dia 7, o CEIM (Centro Educacional Infantil Municipal) Marcy Brandão Fernandes também passa a ofertar aula presencial com 100% da carga horária para as turmas do Maternal II e Pré I, onde são matriculadas crianças de 3 e 4 anos.

Assim como o CEI (Centro Educacional Infantil) Janelinha, que passa a ofertar aula com 100% da carga horária presencial para as turmas da creche, envolvendo crianças de 0 a 2 anos, no próximo dia 7.