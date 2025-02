Na Capital, folia terá reforço na segurança e na solidariedade

Campo Grande promete, para este ano, o maior Carnaval da história da cidade. Para algo neste nível, os foliões e os trabalhadores esperam uma estrutura equivalente e, principalmente, o reforço na segurança, para assim curtir os dias de festa com tranquilidade. Para isso, a Prefeitura de Campo Grande contará com aumento de efetivos na região da Esplanada, onde ocorre o carnaval de rua, e também organização maior na área dos desfiles.

O presidente da LIENCA (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharinelli, revelou que em conversa com a Secult (Secretaria Executiva de Cultura) foram avaliados pontos de melhorias para os dias de desfile artísticos das escolas de samba. O presidente da liga acrescenta que mudanças são fundamentais para dar o suporte necessário de acomodação para os foliões que vão prestigiar as escolas, para “fazer o maior carnaval de todos os tempos em Campo Grande”.

“Esse ano teremos várias melhorias, temos a questão das arquibancadas cobertas, vamos também aumentar o número de arquibancadas, camarote, além de toda a estrutura necessária de segurança, que é primordial para manter a segurança de todos os foliões que estarão prestigiando desfiles nos dias de carnaval. Então, o que a gente vem pedindo [para o poder público] é que a cada ano melhore a qualidade das estruturas para que a gente possa acomodar muito bem a nossa população”, pontua.

Nos dias de Carnaval de rua, as ruas Dr. Temístocles e General Melo com a 14 de julho serão fechadas e o acesso para a Feira Central será garantido e sinalizado. Além disso, em nota, a Prefeitura alegou que haverá reforço por parte da polícia de trânsito, nos cruzamentos da Av. Mato Grosso com 14 de julho e Av. Mato Grosso com Ernesto Geisel.

A segurança da Esplanada será feita principalmente pela Polícia Militar. Na região também haverá posto da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) com médicos, enfermeiros e ambulância do Samu, além de plantão das equipes do Conselho Tutelar.

“Haverão apenas dois acessos de entrada, pelas ruas Antônio Maria Coelho, esquina com a Calógeras e Av. Mato Grosso, esquina com a 14 de julho, haverá revista nos acessos, não será permitido entrada com garrafas de vidro ou objetos que ofereçam perigo. Durante todo o tempo do evento serão tomadas todas as medidas de segurança. Durante os blocos a segurança está orientada a reforçar o cuidado com a segurança das mulheres em relação a qualquer tipo de assédio, também haverá uma ação conjunta com a SEMU (Secretaria Executiva da Mulher) da campanha “Não, é não!” que visa conscientizar a todos sobre os direitos e liberdade da mulher”, orienta.

Estoque para o Carnaval

Com a chegada das festividades carnavalescas, o Hemosul do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) se prepara para os estoques antes do Carnaval. Neste sábado (15) a unidade vai funcionar das 7h às 12h. Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, na avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, no Aero Rancho, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde.

De acordo com a enfermeira Erika Cristine Rosa, responsável pela unidade de hemoterapia do HRMS, o período de Carnaval é um dos mais críticos no que diz respeito à doação de sangue e, por isso, o Hemosul está se antecipando.

“O Carnaval é um período em que muitas pessoas viajam e também é mais festivo. Por isso, muitos doadores não conseguem fazer suas doações neste período. Pensando nisso e na nossa necessidade, estamos nos preparando, procurando os doadores de sangue e oferecendo outras alternativas para quem quer doar. O Hemosul HRMS fica em uma das regiões mais populosas da Capital e sabemos que muitos doadores aqui da região não conseguem vir durante a semana. Por isso, temos atendido uma vez por mês aos sábados também”, afirma.

Inez Nazira