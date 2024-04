Prefeitura faz itinerante em shoppings para vacinação neste fim de semana

Neste fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão de vacinação em unidades de saúde e shoppings. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo Covid-19 e Gripe. Não estará sendo realizada a vacinação contra a Dengue.

No sábado, dia 06, a vacinação acontece no shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 18h, shopping Pátio Central, das 09h às 16h, e nas Unidades de Saúde Moreninha e Aero Rancho Granja, das 7h às 17h. Já no domingo, dia 07, apenas o shopping Norte Sul Plaza estará vacinando, das 10h às 18h.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforça a importância da população aproveitar a oportunidade para colocar a caderneta vacinal em dia.

“As vacinas são uma das principais ferramentas que temos para prevenir doenças e proteger a saúde de todos. É fundamental que cada cidadão faça a sua parte, mantendo seu calendário de vacinação em dia e contribuindo para a construção de uma comunidade mais saudável e segura para todos”, diz.

