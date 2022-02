Prefeito assina termo de cooperação com o ministério de indústria e comércio do Paraguai

Na sede do governo do Paraguai, Palacio de López, o Prefeito Marquinhos Trad assinou nesta terça-feira (22), um Memorando de Entendimento entre o Município de Campo Grande e o Ministério de Indústria e Comércio da República do Paraguai, a fim de aproveitar os benefícios gerados pela Hidrovia Paraguai-Paraná e consolidar a RILA (Rota de Integração Latino Americana).

O documento tem por objetivo fortalecer os laços de amizade entre os povos e assegurar o intercâmbio e a aproximação, levando em consideração a influência da cultura guarani em todo Estado de Mato Grosso do Sul, fruto dos mais de 300 mil paraguaios e descendentes, sendo 80 mil residentes em Campo Grande.

A Hidrovia Paraguai-Paraná e do Corredor Bioceânico irá renovar e fortalecer a integração regional dos territórios, ampliar e diversificar as relações comerciais e promover novas oportunidades de investimento, emprego e renda, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos cidadãos.

O memorando também leva em consideração a importância da integração física e de uma logística moderna, mais eficiente e multimodal, como meios capazes de gerar condições mais favoráveis ao desenvolvimento econômico dos territórios e aproveitar os benefícios gerados pela Hidrovia Paraguai – Paraná.

“A história de várias regiões e de vários países. Já começaram os trabalhos em Campo Grande para que na próxima semana inicie a sobras de demarcação do futuro porto internacional Brasil e Paraguai. Rapidez na circulação de mercadorias, rapidez na alfândega, construção de centro integrado com a mais alta tecnologia e cooperação de ambos os lados. Seguir com a logística de transporte, estreitar a malha ferroviária. Finalmente, atingir o objetivo de dar oportunidades para que nossa gente possa aproveitar toda as suas capacidades e potencialidades para ter uma vida mais digna”, justificou o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Luis Alberto Castiglioni.