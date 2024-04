Preços da cebola e tomate pressiona a balança e prejudica o consumidor campo-grandense

Se pesou na balança, pesa também no bolso do consumidor. A pesquisa de preço com itens da cesta básica feita semanalmente pelo jornal O Estado, observou aumento nos preços do quilo da cebola e do tomate. A justificativa dos especialistas é sempre apontando os efeitos do clima, ora períodos de chuvarada, ora altas temperaturas que interferem no ciclo de produção dos alimentos.

A reportagem visitou seis supermercados de Campo Grande, em um deles o quilo da cebola é vendido por R$ 11,39, já o preço mais em conta ficou no valor de R$ 8,39. Enquanto o tomate é vendido entre R$ 10,19 à R$ 5,99 o quilo, cabe destacar que o produto apresentou variação de 70,12% de um estabelecimento para o outro. A média de preço dos legumes é R$ 9,27 (cebola) e R$ 8,43 (tomate), considerando que o cliente vá até o mercado na intenção de adquirir ambos itens vai precisar desembolsar R$ 17,70.

Nesta semana, o pacote de arroz Tio Lautério de 5 kg é repassado para o consumidor por R$ 25,34 em média. Entre os supermercados os valores oscilaram entre R$ 23,49 (Assaí) e R$ 26,90 (Nunes) a porcentagem de diferença de preço é de 14,52%. Enquanto isso, a variação do pacote de feijão é o dobro (41,74%), os valores encontrados nas prateleiras para o item é entre R$ 5,99 e R$ 8,49.

Um produto bastante consumido e que quase não falamos de seus valores é o achocolatado. Nesta sexta-feira (19) a pesquisa coletou dados da marca Nescau 370g, o produto custa cerca de R$ 9,09. Em um dos supermercados visitados é cobrado R$ 10,65 pelo item, o menor valor encontrado foi de R$ 7,98, ou seja, um aumento de 33,46% para um mesmo alimento.

Vendida por R$ 8,11 em média, a margarina de 500 g foi outro produto que teve aumento de preço observado nas unidades de revenda. Os preços variaram de R$ 9,98 (Pires) à R$ 6,59 (Assaí). A variação de preço calculada ficou em 51,44%.

No açougue o quilo do coxão mole, vendido a vácuo custa em média R$ 35,44. O menor valor coletado pela reportagem aponta o preço de R$ 28,90/ o quilo, enquanto o máximo preço é cobrado por R$ 42,98. Uma alternativa mais rentável é a cartela de ovos que custa R$ 8,75 em média, a pesquisa levou em consideração a bandeja com 12 unidades. Os preços variam de R$ 10,48 e R$ 7,89.

Higiene e limpeza

O papel higiênico folha dupla com 12 rolos custa em média R$ 25,39, a pesquisa considerou os valores da marca Neve. Das seis lojas que, normalmente a reportagem visita, em uma delas não havia o produto da marca sendo feita a substituição pelo Cotton (R$ 16,90). A variação de preço para o produto da mesma marca, é de R$ 21,86¨%, os valores oscilaram entre R$ 23,79 e R$ 28,99.

O sabão de barra com 5 unidades é vendido em média por R$ 11,50, os valores variam entre R$ 8,99 e R$ 16,99. A diferença de preço é de 88,99% entre os supermercados.

Por Suzi Jarde

