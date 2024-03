Preço para trocar o óleo do motor pode ter diferença de até 87,5% nos postos da Capital

A troca de óleo em postos de combustível pode ter variação de até 87,5%, em uma única marca comercializada em Campo Grande. Pesquisa do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social), avaliou oito produtos, entre os dias 8 a 12 de março, em 13 empresas.

No levantamento foram considerados carros de passeio com motor flex e caminhonetes, flex e a diesel. Alguns dos estabelecimentos somente vendem o óleo, não realizando a troca no local.

Em uma mesma marca, o óleo sintético 5W30 para motor flex apresentou valores entre R$ 40 e R$ 75, diferença de 87,5%. O menor preço foi localizado em posto na Avenida Três Barras, no Rita Vieira, enquanto o mais caro na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, no Aero Rancho.

No caso do semissintético 15W40, a variação foi de 71,05%, também em uma mesma marca. O produto pode ser encontrado por R$ 38 em posto na Avenida Julio de Castilhos, na Vila Sobrinho, ante os R$ 65 em estabelecimento na Rua Fraiburgo, na Vila Cidade Morena.

A pesquisa completa está disponível para consulta no site do Procon/MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram