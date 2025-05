Prazo para recursos da prova discursiva do Revalida 2025/1 termina amanhã

Candidatos que não concordarem com o resultado devem enviar o pedido exclusivamente pelo Sistema Revalida

Termina nesta quinta-feira (15) o prazo para que os candidatos do Revalida 2025/1 entrem com recursos referentes às notas provisórias da prova discursiva. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Revalida, dentro do prazo estipulado. Recursos enviados por outros meios ou fora do período não serão aceitos, conforme orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

O Revalida é destinado a brasileiros e estrangeiros formados em medicina no exterior que desejam validar o diploma para exercer a profissão no Brasil. A prova busca assegurar que os profissionais tenham conhecimentos compatíveis com as exigências do sistema de saúde do país.

De acordo com o edital da primeira edição de 2025, os recursos contra o resultado provisório devem se limitar aos questionamentos sobre as pontuações atribuídas a cada quesito da prova discursiva, com base no padrão de resposta definitivo divulgado pelo Inep. A identificação do candidato em qualquer parte do texto destinado ao recurso implicará a rejeição automática do pedido.

A primeira etapa do Revalida 2025 foi realizada no dia 23 de março e teve a participação de 93,63% dos 17.778 inscritos. As provas foram aplicadas em 11 capitais: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A prova teórica contou com 100 questões de múltipla escolha e itens discursivos. As notas provisórias, junto com o padrão de respostas definitivo, foram publicadas na última sexta-feira (9). O resultado final da etapa escrita será divulgado no dia 3 de junho, na Página do Participante, acessível com login na plataforma Gov.br. A banca avaliadora apresentará as justificativas individualizadas para o deferimento ou indeferimento de cada recurso.

