Posto de combustível de MS é autuado por aumentar tanques de abastecimento sem licença ambiental

A PMA autuou ontem uma empresa de abastecimento de combustível por realizar a ampliação da atividade sem a autorização ambiental. No dia 22 de abril, os policiais faziam fiscalização ambiental no município de Paranaíba e perceberam a instalação de mais um tanque na área da empresa, localizada à margem da BR-158, no distrito Industrial.

De acordo com informações policiais, foi dado um prazo para que o proprietário apresentasse as licenças da atividade e para a ampliação.

Até que ontem, o gerente da empresa apresentou a documentação ambiental para a atividade de revenda e abastecimento de combustível válida até 6 de abril de 2023 para capacidade de armazenamento total de 60 m³ (15 m³ de gasolina; 30 m³ de óleo diesel; 15 m³ de etanol) com dois tanques subterrâneos.

Ainda segundo o Dourados News, a ampliação de mais um tanque no posto observado pela fiscalização apresentou um requerimento protocolado junto à prefeitura de Paranaíba no dia 25 de abril, portanto, depois da vistoria.