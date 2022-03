VÍDEO: PM se acidenta na Ernesto Geisel, cai em vala e fica gravemente

Um policial militar de 28 anos ficou gravemente ferido hoje (8) após cair em um barranco na avenida Ernesto Geisel, nas proximidades do cruzamento com a Manoel da Costa Lima. Ele está em coma, já foi intubado e seu estado é considerado gravíssimo.

A vítima foi atendida e levada às pressas até a Santa Casa de Campo Grande. É aguardada estabilização clínica para que sejam feitos os exames de imagem e laboratoriais para, então, avaliação por especialistas.

Veja o vídeo:

No local do acidente, o relato de testemunhas aos socorristas foi de que o capacete da vítima “escapou” no momento do acidente – por isso o quadro de politraumatismo. Segundo os vizinhos, o militar pilotava a motocicleta quando perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e caiu no barranco de aproximadamente 9 metros de altura, onde acabou sendo arrastado por cerca de 30 metros ladeira abaixo.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram os primeiros atendimentos, além dos agentes da própria PM que foram acionados e acompanharam de perto o socorro médico.