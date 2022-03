Campo Grande entra em alerta de chuva junto com 58 municípios

O Inmet (Instituto Nacional de Meterologia e Estatística) publicou na tarde de hoje (8), um aviso de riscos potenciais de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, junto com ventos intensos (40-60 km/h) e com chance de cair granizo granizo em Campo Grande e outros municípios da região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Junto com a Capital, estão as cidades de Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jatei, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas, Vicentina.

Segundo Alerta

Com a mesma intensidade, foi emitido outro alerta para tempestade nas regiões dos Pantanais Sul Mato-grossense, sudoeste e leste de MS. Foram alertado Alcinópolis, Aquidauana, Bodoquena, Camapuã, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Miranda, Pedro gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora.