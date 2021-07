Polícia monta cerco para prender suspeito em área nobre

Viaturas do Batalhão de Choque foram mobilizadas para prender um homem de 36 anos na região do pontilhão da Avenida Afonso Pena com Ceará, nesta terça-feira (20). O homem fugiu ao ver uma viatura de patrulha, o que iniciou uma perseguição policial.

De acordo com os policiais, durante a fuga, o homem tentou roubar um carro, mas não conseguiu. Desta foram, ele seguiu a pé por uma mata da região, o que motivou os patrulheiros a pedirem reforço para o Choque.

Ao menos cinco viaturas foram mobilizadas para encontrar o homem, sendo duas do Choque. Após ser capturado, foi constatado várias passagens pela polícia. (Com Itamar Buzzatta)

