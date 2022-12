PMA resgata irara ferida e alerta sobre atropelamentos de animais

Após resgatar uma Irara ferida, vítima de atropelamento na rodovia MS- 382, na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Militar Ambiental de Jardim alerta à população sobre atropelamentos de animais, em Mato Grosso do Sul.

O resgate do animal silvestre da espécie Eira barbara, conhecido pelo nome comum de irara, aconteceu após a equipe receber no quartel o animal, levado por um usuário da rodovia, que socorreu o animal no Km 12 da rodovia, no município de Guia Lopes da Laguna.

Segundo a polícia, durante o atendimento os policiais verificaram que o animal possuía vários ferimentos provocados pelo atropelamento e aparentava estado crítico de saúde. Diante da gravidade dos ferimentos, o animal foi levado para atendimento veterinário.

Para evitar que outros casos aconteçam durante esse período de festividades, em que as rodovias estão com um fluxo maior de veículos, a PMA emitiu o seguinte alerta:

“A Polícia Militar Ambiental verificou que muitas vezes as pessoas não socorrem os animais atropelados por medo de ser crime e orienta, que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e verificar se ele está morto.

Se não estiver, efetue o socorro, porque toda vida tem um sentido e vale a pena, ou se não houver como socorrê-lo naquele momento, acione, assim que possível, os órgãos públicos para que o bicho receba o atendimento adequado.

Se o animal estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar e, às vezes, até matar a si e sua família, em novo possível acidente, que esta atitude simples poderia ter evitado.

Neste caso desta irara, o motorista que atropelou o animal não teve a sensibilidade de realizar o socorro, porém, o bicho foi salvo graças a atitude do cidadão que o viu e o socorreu”.

Orientação

A orientação é evitar se aproximar do bicho, principalmente de grandes mamíferos e animais peçonhentos, que podem se sentir acuados e atacar. Já no caso de filhotes, a mãe pode estar por perto e atacar para defender a cria. Os telefones da PMA em Campo Grande são o (67) 3357-1500 e o (67) 9984-5013.

Com informações da PMA.