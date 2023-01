Polícia investiga sequestro, agressão e estupro de criança de 7 anos

A Polícia Civil de Douradina, a 196 quilômetros de Campo Grande, investiga um caso de sequestro, estupro e agressão de uma criança indígena de 7 anos. Segundo a polícia, o caso aconteceu no dia 31 de dezembro, mas foi divulgado para imprensa na tarde de ontem (9).

Conforme apurado pelo site Dourados News, a criança passava as festas de réveillon com a família em Douradina, quando em determinado momento o pai deixou a família para trás e foi atrás de uma pessoa. Como ele estava demorando muito, a mãe deixou a filha sozinha no carro e foi procurar o homem. Ao retornar para o veículo, o casal não encontrou a menina.

O casal procurou a filha por toda a cidade, mas sem sucesso. No dia seguinte, a menina apareceu pedindo socorro para a população. Segundo testemunhas, a menina estava bastante machucada, com o rosto lesionado e com sangue pelo corpo e na região genital.

Populares que presenciaram a criança chorando, acolheram a menina e acionaram a polícia. A criança foi encaminhada para o hospital e realizou exames, onde foi constatado que a menina foi estuprada e agredida a socos. Ela foi internada no hospital da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Em entrevista ao Dourados News, o delegado Eliel Raimundo Alves, titular de Douradina e Itaporã, relatou que a polícia iniciou as investigações e pede ajuda a população para quem tiver informações, entre em contato com a polícia e denuncie.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

