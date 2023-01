Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu dia seguir bem, sem sobressaltos. De manhã, a criatividade será uma importante aliada e pode ajudá-la a agilizar as tarefas. O convívio com colegas também será mais descontraído. À tarde, a Lua chega à sua Casa 6 e você vai mostrar mais disciplina no emprego. Bom momento para colocar o serviço atrasado em dia e para assumir com novas responsabilidades. O convívio com colegas ou pessoas mais chegadas pode estimular uma paquera. A vida a dois, você e seu bem vão se concentrar mais em questões do dia a dia. Mostre que apoia dos projetos do seu amor, mas não deixe a rotina esfriar o romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Questões relacionadas à sua casa ou à família devem ocupar seu tempo no início do dia. A Lua na Casa 4 envia boas energias para quem trabalha em casa ou com parentes. Mais tarde, a Lua entra no seu paraíso astral e aí tudo vai parecer mais fácil e prazeroso. Seu trabalho será beneficiado por doses extras de entusiasmo e criatividade. Você também pode ter sorte em jogos: faça uma fezinha. Seu charme vai ganhar um reforço importante, o que deve agitar as coisas na paquera. Bom momento para iniciar um namoro. Muito carinho e sintonia na vida a dois. Aposte em passeios românticos e namore muito.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Aproveite o período da manhã para apresentar suas ideias e ter conversas importantes no trabalho, pois a Lua na Casa 3 vai facilitar bastante as suas comunicações. No início da tarde, o astro chegará à Casa 4 e você pode ficar um pouco mais introspectiva e focada em concluir suas tarefas. Pode explorar sua experiência para se destacar no que faz. Mais apegada à família, você pode trocar os agitos pelo conforto e sossego de casa, deixando as paqueras meio de lado. Na união, bom momento para investir em programas caseiros e passar mais tempo com seu bem no seu ninho de amor.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai encarar o trabalho com muita confiança e determinação. O céu estimulará você a usar o seu carisma para se entender com as pessoas e a explorar seus talentos para dar conta do serviço sem dificuldade. Ao longo do dia, você vai sentir uma preocupação maior com dinheiro e ficará ligada em qualquer oportunidade de faturar uma graninha extra. No amor, a Lua na Casa 2 despertará em você uma vontade maior de viver uma relação séria e duradoura. Se você está livre, dificilmente vai se interessar por aventuras. Se você já tem seu amor, saberá valorizar a união. Só não deixe o ciúme te dominar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A discrição será uma boa aliada no trabalho no começo do dia. Respeite o desejo de ficar mais quieta no seu canto, principalmente se tiver que se concentrar em tarefas mais difíceis. No início da tarde, a Lua vai chegar à sua Casa 1 e deve realçar todos os pontos fortes do seu signo. Você vai se sentir revigorada e usará todo seu potencial para ganhar alguns pontos extras no emprego. Esta energia também deve animar as paqueras. Você estará mais confiante e pode encantar muita gente com charme discreto. Fase estável e tranquila na vida a dois. Demonstre sua admiração e seu carinho pela pessoa amada.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você no período da manhã. Você terá facilidade para atrair aliados e poderá com o apoio dos colegas para o que precisar. Mais tarde, porém, a Lua chegará ao seu inferno astral e você vai sentir uma necessidade maior de se isolar. Respeite o momento e procure ficar mais quieta no seu canto, concentrada apenas nas suas tarefas, longe de agitação. Há chance de paquera com alguém da turma. Você também pode se envolver num romance secreto ou proibido. Na vida a dois, procure fortalecer o diálogo e a confiança. Não deixe a insegurança dominar seu coração.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Procure ficar atenta às oportunidades no trabalho, pois pode pintar uma chance de promoção ou de assumir novas responsabilidades no trabalho. À tarde, você vai se concentrar em seus projetos para o futuro e terá muita facilidade para encontrar apoio de amigos e colegas. Pode fazer boas parcerias e novas amizades. Quem está livre só vai investir numa conquista se encontrar alguém que vale muito a pena. Caso contrário, é bem provável que previra continuar livre, leve e solta. No romance, a Lua na Casa 11 indica uma fase de muito companheirismo. Bom momento para falar do futuro e fazer planos a dois.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O período da manhã deve seguir sem muitas novidades para você. Siga firme no objetivo de aprender tudo que puder e melhorar seu currículo, pensando em um futuro melhor. No início da tarde, a Lua chegará ao ponto mais alto do seu Horóscopo e deve revelar seu lado mais ambicioso. Você vai querer lutar ainda mais para chegar aonde deseja e não vai se contentar com menos do que o sucesso. Na conquista, você saberá bem o que quer e só vai investir em romance se sentir que encontrou alguém que realmente vale a pena. Na união, boa fase para realizar alguns sonhos do casal. Lutem juntos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O desejo de conquistar mais estabilidade no emprego será um bom estímulo para você se dedicar às tarefas e mostrar mais produtividade no que faz. E isso deve aumentar à tarde, quando a Lua alcançar a sua Casa do Conhecimento. Você vai sentir uma necessidade ainda maior de investir no seu progresso. Um bom caminho para isso é buscar cursos, livros e treinamentos para se aperfeiçoar na profissão. É tempo de abrir novos horizontes para sua carreira. Quem procura um novo amor pode se entusiasmar com uma pessoa que tem ideias bem parecidas com as suas. Valorize as afinidades no romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aproveite o bom entrosamento com os colegas para intensificar o trabalho em equipe e, quem sabe, até investir em uma sociedade com alguém de confiança. À tarde, a Lua enviará boas vibrações para você promover as mudanças que deseja. Também vai ajudá-la a desapegar de algumas coisas que você guarda por carinho, mas sabe que não vai usar mais. Bom astral, ainda, para investir em uma mudança no visual. Nos assuntos do coração, seu poder de atração deve aumentar e você pode explorar toda sua sensualidade para atrair e conquistar quem deseja. Ou para apimentar os momentos de intimidade no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai cumprir seu trabalho com muita disciplina e objetividade. Reserve um tempo de manhã para dar uma atenção especial à saúde, talvez marcar consultas de rotina. À tarde, a Lua vai beneficiar as parcerias e sociedade e você poderá se unir aos colegas para atingir os objetivos em comum. Se você já tem uma sociedade, vai sentir ainda mais confiança na parceria. A Lua na Casa do Romance deve acentuar o seu desejo se encontrar um amor verdadeiro e duradouro. Você vai querer compromisso e deve buscar alguém que deseje algo sério também. A vida a dois ganha novos estímulos e a união só vai aumentar.

