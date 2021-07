Polícia desmantela logística do tráfico e descobre maconha escondida em lixo hospitalar

A Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) desmanchou a logística de um grupo criminoso que distribuía maconha em Campo Grande. A ação foi feita nesta quarta-feira (14) junto com a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e levou os policiais a descobrirem o entorpecente em tambores, misturado com carga de lixo hospitalar, no Jardim Pênfigo.

Conforme as informações da Dracco, a operação é um desdobramento de uma ocorrência do dia 30 de junho, quando foram apreendidos quase 700 kg de maconha. As investigações levaram a polícia até a quadrilha.

Nesta quarta, nos arredores do Hospital do Pênfigo, a polícia conseguiu prender seis homens suspeitos de envolvimento com a carga de droga e, durante a ação, descobriu a maconha fracionada em tabletes e escondida em tambores que estavam misturados aos tambores com lixo hospitalar.

No total, foram apreendidos pouco mais de 1 tonelada do entorpecente. Também foi apreendido um revólver calibre 38 que foi encontrado entre os galões. O prejuízo para o crime organizado está estimado em aproximadamente R$ 1 milhão.

A ação está contemplada na Operação Hórus, realizada em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Ministério da Justiça. (Com Itamar Buzzatta)