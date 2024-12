Policia Civil recupera veiculo furtado e com placa adulterada no bairro Amambai

Na tarde desta sexta-feira (29), a equipe de investigação da DEFURV (Delegacia Especializada de repressão a Roubos e Furtos de Veículos) encontrou um FIat/Fiorino estacionado com suspeita de placa adulterada no bairro Amambai, durante ronda.

Ao realizar a abordagem no veículo, os investigadores constataram que as placas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado em fevereiro deste ano.

O homem de 50 anos, admitiu ser dono do carro e por ter adquirido o veículo adulterado, responderá pelo crime tipificado no artigo 311, §2º, do Código Penal, com penas de três a seis anos de reclusão.