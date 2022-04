Polícia prende suposto traficante e dono de desmanche de motos em Campo Grande

A Polícia Civil, através da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos), descobriu hoje (7), uma residência onde era realizado o desmanche de motos furtadas e roubadas em Campo Grande.

O proprietário do imóvel, de 34 anos, foi detido em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas em uma casa da rua Dário Anhaia Filho, no bairro Parque Lageado, sul da Capital.

Após investigações, ao chegar no endereço, os policiais encontraram o suspeito na frente da casa. No local, foi encontrada uma motocicleta Honda/Bros, com o numeral de chassi e motor com sinais de adulteração, que o próprio autor afirmou que lhe pertencia.

Além disso, foi encontrado na casa do suspeito, outras motocicletas que estavam escondidas no quintal da casa, uma motocicleta Yamaha/YBR, com registro de furto/roubo, outra moto Yamaha/Feizer YS, com registro de furto/roubo e uma motocicleta Honda/CG, com sinais visíveis de adulteração no chassi e motor.

Por fim, os policiais encontraram 90 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Especializada onde foi indiciado e interrogado, mas permaneceu em silêncio.