Pesquisa – Nulos e indecisos crescem e eleição deve ser resolvida em 2º turno 

A pesquisa do Instituto Ranking espontânea divulgada no último domingo (5), trouxe 42% de pessoas indecisas ou que não votam. Número alto que pode fazer a diferença na eleição 2022 e mesmo assim a corrida está acirrada e o instituto aponta que decisão ficará para segundo turno.

Outro destaque é o retorno de Rose Modesto (União Brasil), ao terceiro lugar, porque na penúltima pesquisa com o anúncio do Marquinhos Trad (PSD), Rose acabou caindo e reconquistou 0,40% à frente de Eduardo Riedel (PSDB).

Na espontânea, o ex-governador André Puccinelli (MDB) tem 15,50% das citações, e está em empate técnico com o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) com 15,10%; na sequência estão empatados tecnicamente a deputada federal Rose Modesto (União Brasil) com 10,80% e o ex-secretário de governo do estado, Eduardo Riedel (PSDB) que pontuou 10,40%. Depois aparecem, pela ordem, o deputado estadual Capitão Contar (PRTB) com 4,50%, Giselle Marques (PT) pontuou 0,80%. Outros candidatos somaram 0,70%. Brancos, nulos, indecisos, não sabem e que não responderam somam 42,20%.

O pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) (3,50%), aparece com menor número de rejeição, seguido de Rose modesto com (4,10%), enquanto André Puccinelli aparece com a maior rejeição (24,50%).

Foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 31 de maio e 04 de junho de 2022. O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-09658/2022 e BR-06808/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O Instituto Ranking Brasil é registrado no Conre 1 com o número: 8561. A pesquisa foi encomendada pelo site MGS News.