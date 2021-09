Pelé está internado no hospital desde 31 de agosto

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein há 6 dias, em São Paulo. Edson Arantes do Nascimento, 80, tinha confirmado a ida para o hospital na terça-feira passada (31), mas disse que só ia fazer exames de rotina.

Ainda não há um boletim médico sobre Pelé. Portanto o problema de saúde não foi revelado. O ex-jogador tem sofrido com frequentes problemas no quadril, local que já passou por cirurgias.

O empresário de Pelé, Joe Fraga, dissque Pelé ainda está fazendo exames, mas não mostrou preocupação. “Bateria completa de testes/imagens/colonoscopia/sangue etc.”, escreveu Fraga em uma mensagem. “Ele não faz tudo em um dia”.

Quando Pelé deu entrada no hospital, surgiram boatos de que ele tinha desmaiado e estava mal. Mas ele negou com uma brincadeira nas redes sociais. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”

(Com informações da Reuters)