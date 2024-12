Pedestre morre após ser atropelado por carreta na BR-376, em Fátima do Sul

Homem identificado como Adilson Vicente dos Santos, de 44 anos, morreu, no final da manhã desta quinta-feira (12), na BR-376, em Fátima do Sul, distante 239 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma carreta.

Conforme informações, a vítima caminhava a pé, no acostamento da rodovia, quando o acidente aconteceu. O local fica próximo ao aeroporto da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou, o homem já estava sem vida.

O local foi preservado para o trabalho de equipes da Polícia Civil e Perícia, que devem investigar as causas do acidente. Adilson era morador da cidade de Fátima do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram