Pé-de-Meia abre 12 mil bolsas com auxílio mensal para estudantes de licenciatura nesta sexta-feira (20)

Começam nesta sexta-feira (20) as inscrições para o programa federal Pé-de-Meia Licenciaturas, iniciativa voltada a estudantes de cursos de formação de professores em todo o país. O prazo segue até 20 de março de 2026 e o cadastro deve ser feito exclusivamente pela Plataforma Freire, mantida pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Ao todo, serão ofertadas 12 mil bolsas. O benefício mensal é de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque imediato. Os outros R$ 350 são depositados em uma modalidade de poupança, cujo resgate está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino no prazo de até cinco anos após a conclusão da licenciatura.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deve acessar a Plataforma Freire, cadastrar ou atualizar o currículo, preencher o Termo de Ciência e Concordância e realizar a pré-inscrição no programa. Também é necessário informar a matrícula na instituição de ensino superior em que foi aprovado. Caso a matrícula ainda não tenha sido efetivada, é permitido utilizar o CPF temporariamente até a regularização.

A Capes disponibiliza um tutorial com orientações detalhadas para auxiliar os estudantes durante o processo de inscrição. Quem não conseguir concluir o cadastro poderá participar das chamadas subsequentes, realizadas mensalmente até dezembro de 2026.

A análise e aprovação das inscrições ocorrem até o dia 20 de cada mês. O pagamento da bolsa é efetuado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do estudante pela instituição de ensino no sistema da Capes.

Quem pode participar

Estão aptos a concorrer estudantes que tenham obtido nota igual ou superior a 650 no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que tenham sido aprovados em cursos de licenciatura presenciais por meio de programas do Ministério da Educação, respeitando a seguinte ordem de prioridade:

Sisu (Sistema de Seleção Unificada)

Prouni (Programa Universidade para Todos)

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

O programa busca estimular a formação de novos professores e fortalecer a atuação profissional na rede pública de ensino em todo o Brasil.

