Para uso pediátrico, parte de lote com vacinas contra a COVID chegam em MS

Mato Grosso do Sul já recebeu parte da remessa prometida do Ministério da Saúde contendo 59.620 doses de vacinas contra a COVID-19 – entre CoronaVac e Pfizer – exclusivamente para uso pediátrico. Isto significa que, até o final da entrega, o Estado possuirá estoque suficiente para continuar o “intensivão” de imunizações do público infantojuvenil até o mês de fevereiro.

No dia de hoje (25), 33.120 doses da vacina sino-brasileira CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, chegaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para amanhã, quarta-feira, remessa com 26.500 doses pediátricas da Pfizer desembarcam na Capital.

Como já vem acontecendo, as doses são encaminhadas imediatamente para a sede da Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica), e de lá seguem para distribuição a todos os 79 municípios estaduais. Estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que o Estado possui 301.026 crianças de 5 a 11 anos de idade que estão aptas a se vacinar.

Relembrando que este é o público especificado para tomar vacina da Pfizer. Já a CoronaVac, a idade muda para os 6 aos 17 anos, isto é, crianças e adolescentes.

Após autorização do Ministério da Saúde, por meio de nota técnica incluída no PNI (Programa Nacional de Imunizações) – conforme recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) –, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) autorizou a partir do último sábado (22) a vacinação em crianças com o imunizante sino-brasileiro.

Para o titular da pasta, é hora de intensificação dos trabalhos. “Neste momento abrupto da doença, a vacinação de crianças é uma medida acertada. Principalmente, na iminência do retorno às aulas. Em parceria com os municípios, vamos vacinar o maior número possível de crianças em nosso Estado”, ressaltou o secretário Geraldo Resende.