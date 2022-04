Para as férias em julho, MS elabora voo extra para Bonito e percurso direto para Salvador

Mato Grosso do Sul ganhará dos novos voos durante as férias de julho. Um deles, inédito, vai conectar Campo Grande à Salvador, Capital da Bahia. O outro pretende incrementar o fluxo de turistas para Bonito, considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil e um dos melhores do mundo.

De 01 de julho até o dia 05 de agosto, serão três voos semanais do aeroporto de Congonhas direto para Bonito. No voo extra de Bonito, o aumento não foi apenas da oferta sazonal, mas também das aeronaves que eram de 112 e agora serão de 186 lugares.

A FundturMS (Fundação de Turismo de MS) anunciou também a nova rota inédita para alta temporada de inverno, ligando o MS à Bahia sem escalas, fomentando o turismo de ambos os estados e facilitando o deslocamento de clientes e cargas. A aeronave também será um 787-800 para 186 clientes.

O voo sairá de Campo Grande às sextas-feiras, no voo G3 9133 às 23:55 e chegará em Salvador às 03h30. Da capital bahiana, o voo G3 9132 sai direto para Campo Grande aos sábados, às 02:10, com chegada marcada para às 04:10.

Negociação antiga

De acordo com Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS, esta é mais uma conquista do programa Decola MS. “As negociações foram feitas com a Gol Linhas Aéreas há muito tempo e agora foram concretizadas. Pleiteamos abrir o mercado no Nordeste para o MS e esse voo vai servir como um teste para verificarmos a taxa de ocupação. Nossa ideia é que se torne um voo permanente, assim como o voo extra de Bonito”, comemora.

“Esses novos voos aumentam as possibilidades tanto de receptivos, quanto de emissivos, dando a oportunidade ao sul-mato-grossense aproveitar também as praias do Nordeste com mais facilidade”, finaliza Wendling.