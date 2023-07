Para advogado administrativista, MS tornou-se uma terra de oportunidades

João Paulo Lacerda da Silva reforça que o Estado é a “bola da vez” na parte de investimentos privados graças a adoção de políticas públicas modernas

Com quase 15 anos atuando na área do Direito Administrativo em Mato Grosso do Sul, o advogado administrativista João Paulo Lacerda da Silva, que é presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), reforça que o Estado virou a “bola da vez” em termos de atração de investimentos privados, como as construções de duas novas fábricas de celulose e papel da Suzano e da Arauco, tornando-se uma terra de oportunidades.

Na avaliação de João Paulo Lacerda, esse novo oásis de investimentos que Mato Grosso do Sul está se transformando é fruto da iniciativa do Governo do Estado de destinar recursos para a infraestrutura, modernização da máquina pública e a implementação de políticas públicas de sustentabilidade ambiental com olhar voltado ao futuro.

“Mato Grosso do Sul mostra ao Brasil e ao mundo que podemos ser um Estado economicamente próspero e ao mesmo tempo sustentável, verde”, ressaltou.

Ele acrescenta que o Estado que deseja atrair investimentos privados deve fazer a sua parte em infraestrutura e adoção de políticas públicas modernas. “Nesse quesito, o governador Eduardo Riedel tem conseguido fazer a lição de casa, demonstrando que Mato Grosso do Sul tem a pretensão de continuar atraindo investimentos. O chefe do Executivo estadual está atuando de forma objetiva para proporcionar desburocratização e segurança jurídica aos investidores”, declarou.

João Paulo Lacerda cita como exemplo dessa política de atração de investimentos a participação de Riedel na 22ª edição do Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro (RJ), quando o governador reforçou que Mato Grosso do Sul já pratica um “novo agro” caminhando lado a lado com a discussão ambiental para consolidar o agronegócio como uma atividade de eficiência produtiva, tecnologia e sustentabilidade.

Para o advogado administrativista, nenhum grupo econômico investe em um Estado desorganizado sob o ponto de vista fiscal e Mato Grosso do Sul tem feito a sua parte com políticas fiscais e de controle efetivas, o que agrada os investidores.

“O governador foi extremamente feliz ao destacar no evento a importância de o Centro-Oeste observar e participar do debate da Reforma Tributária, já que pode haver limitação de receitas com a mudança do atual modelo de crédito na origem para o crédito ao local de consumo. Ele deu o recado de que Mato Grosso do Sul está preparado para o presente, mas com os olhos voltados para o futuro”, finalizou. Acesse também: Câmara recebe proposta do Refis e parlamentares avaliam ampliar descontos

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria