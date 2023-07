39ª Fejuna em Nova Andradina traz grandes nomes do sertanejo nacional

A cidade de Nova Andradina está se preparando para mais uma edição imperdível da Fejuna, um dos eventos mais aguardados pela comunidade local. Com uma programação diversificada, repleta de shows de artistas do cenário sertanejo nacional e atrações tradicionais, a festa promete animar moradores e visitantes nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2023.

Neste ano, em busca de melhor atender ao público, a Prefeitura Municipal optou por realizar a Fejuna no Centro de Eventos José Antônio Zanchetta. Mesmo com a mudança de local, a organização promete uma festa ainda mais estruturada, para proporcionar entretenimento de qualidade, valorizar a cultura regional e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, reforçando seu papel como polo regional no estado do Mato Grosso do Sul.

A programação da Fejuna terá início no dia 14 de julho, a partir das 20 horas. A noite começará com apresentações julinas das Escolas Municipais Pingo de Gente e Prof. Efantina de Quadros, seguidas pelas performances do Projeto Conviver. Após as apresentações, os Pratas da Casa subirão ao palco, preparando o público para a grande atração da noite: a dupla Day e Lara, conhecida por sucessos como “Mendigando Sentimento” e “Até Ex Duvida”. O show está marcado para as 23 horas e promete envolver o público com sua energia e romantismo.

No dia seguinte, 15 de julho, às 20 horas, os Pratas da Casa abrirão a noite para o aguardado Concurso Garota Fejuna, que contará com desfile das candidatas, avaliação e premiação. O encerramento da festa ficará por conta da dupla Zé Ricardo e Thiago, que se apresentará às 23 horas. Com um repertório animado e letras marcantes, a dupla promete agitar a plateia com hits como “Turbinada” e “Sinal Disfarçado”.