Palmeiras vira sobre São Paulo e ergue seu 24º título Paulista

Com gols de Danilo, Zé Rafael e dois de Raphael Veiga, o Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 0 e reverteu a derrota por 3 a 1 da última quarta (30) para ser o campeão Paulista de 2022.

Tudo que não conseguiu no primeiro jogo, quando foi anulado pelo São Paulo, o Alviverde entregou no Allianz Parque. É o 24º título estadual do Verdão.

Se esse troféu pesa menos do que as duas Libertadores, ou até mesmo que a Recopa conquistadas por essa equipe, não pareceu para os mais de 30 mil torcedores que comemoram a vitória no estádio. Estava lotado até o setor da arquibancada com vista bloqueada para o campo por um palco de shows, com a torcida assistindo ao jogo por meio de um telão.

O Palmeiras começou a partida precisando de dois gols para tirar a vantagem do adversário e dominou o campo durante todo o primeiro tempo. A equipe de Abel Ferreira chegou a ter quase 70% de posse de bola na etapa inicial e conseguiu conquistar o empate no placar agregado ainda nos primeiros 45 minutos.

Em bola cruzada, Danilo foi o primeiro a balançar as redes, aos 22 minutos. Seis minutos depois, a agremiação alviverde ampliou o placar com Zé Rafael, que aproveitou bola espirrada pela zaga do São Paulo e chutou no canto, sem chances para Jandrei.

Após decisões que incomodaram a torcida alviverde no primeiro jogo, o árbitro Raphael Claus também teve de avaliar lances difíceis. Foi chamado pelo VAR para checar possível falta de Danilo em Caleri no início da jogada. Mas após a consulta ele decidiu manter a decisão do campo validando o gol.

O São Paulo voltou para o segundo tempo tentando criar jogadas, mas em dois minutos sofreu outro gol. Em contra-ataque rápido, Dudu deixou Léo para trás e dificultou a vida de Diego Costa com mudanças rápidas de direção.

Na sequência, cruzou rasteiro e Raphael Veiga apareceu para fazer o 3 a 0.

O jogo caminhava para um final em que o São Paulo pouco conseguia incomodar. E, aos 35 minutos, o Palmeiras resolveu a partida. Arboleda tentou sair jogando com Igor Gomes, que foi desarmado por Zé Rafael. O meia rapidamente tocou para Gabriel Veron, que acha Raphael Veiga para fazer o 4 a 0.

Com o 24º título estadual, o Palmeiras –segundo maior vendedor da competição– abre distância do São Paulo, o terceiro, com 22. É também a quinta conquista do técnico Abel Ferreira com o Palmeiras em um ano e cinco meses de trabalho. Feito inédito para o clube alviverde.

