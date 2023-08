Padre Rosinei Pauli

Meu filho, hoje gostaria de falar para você sobre a minha mais amada e bela filha, Maria, a Mãe do Meu Filho, Aquela que é a tua Mãe.

Enquanto estava na Terra Ela só vivia para Mim. Tinha uma visão tão plena do Meu Amor para com Ela que nada atraia o Seu olhar. Muitas pessoas não entendiam o seu silêncio, sua atitude mais reservada. Como ansiava não sair da Minha presença. Claro que, ao Me ver numa total doação a Ela, não economizava também no Amor ao próximo, pois queria me imitar em tudo, sem é claro nunca prejudicar sua união Comigo. Imitando-Me, nunca caiu no egoísmo.

Cedo compreendeu a Palavra de Jesus que diz: “tudo o que fizeres ao menor dos teus irmãos é a Mim que o fazeis”, nunca olhando para Si. Era a imagem mais perfeita da Minha Divina Pessoa sobre a Terra, antes que o Meu Filho se encarnasse. Ela viveu com plena exatidão tudo o que Eu propus a Ela. Imita-A, filho. Talvez você Me diga: “mas eu não consigo Pai. O que minha Mãe viveu está muito acima das minhas possibilidades”. Isto é verdade, mas não está longe da Nossa possibilidade. Nossa, Minha e de Minha Filha, que dia e noite intercede por ti. Imita-A filho, pois quero realizar em tua vida maravilhas, quero ser a tua suprema satisfação, felicidade.

Poderia eu querer menos do que isto para ti? Vive em plenitude o que sonhei para ti. Não encontrarás um sonho mais lindo, feliz e completo. Quem sonhará um sonho mais belo? Tome a tua Mãe como Mestra e Intercessora. Como deseja te ajudar, como deseja te Amar! E como Subiu ao Céu em Corpo e Alma, estando Ela Comigo, descansará enquanto não ver o seu filhinho compartilhando com Ela as alegrias celestes? Jamais! Impossível para tão boa e perfeita Mãe que te dei.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.