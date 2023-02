Padastro engravida adolescente e é preso após menina ter bebê

Um homem de 36 anos, foi preso na noite de ontem (18), acusado de estuprar e engravidar a enteada de 14 anos, em Campo Grande. O caso foi divulgado no final do mês de janeiro, após a jovem ter o bebê no Hospital Universitário.

Conforme o registro da polícia, a menina teve o bebê no dia 27 de janeiro. Após ter a criança, a jovem confessou para a mãe que o padrasto era o pai da criança.

Diante das informações, no mesmo dia os policiais militares foram acionados na unidade hospitalar pela mãe. Aos policiais, ela disse que nunca desconfiou dos estupros e que estava com o companheiro desde que a adolescente tinha três anos. Ainda durante o interrogatório, a mãe disse que a menina sempre chamou o homem de pai e que não chegou a perceber a gravidez. Ela apenas desconfiou, quando a adolescente passou mal e chegou a ser interna, foi quando descobriu a gestação.

Segundo a polícia, no dia 27 de janeiro, os médicos avisaram a família que a menina estava em trabalho de parto. Já no dia 29, a menina foi questionada sobre o pai da criança, mas resolveu ficar em silêncio porque o padrasto estava junto no quarto.

Após algumas horas, a adolescente chamou a mãe e disse que em junho de 2022 teria conhecido um rapaz e engravidado. A mãe não acreditou na versão da filha, quando a jovem confessou que o padastro tinha a estuprado.

O suspeito não foi preso na época, mas foi detido e estava de prisão preventiva. Então, o rapaz era considerado foragido, quando foi detido na noite de ontem por uma equipe do Batalhão de Choque.

