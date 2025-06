Paciente em estado grave segue há 6 dias na UPA Leblon à espera de transferência para cirurgia

Família denuncia demora no encaminhamento de mulher com quadro grave

Internada desde o último domingo (1º) na UPA Leblon, em Campo Grande, a paciente Leyze Helayne Fonseca da Silva segue sem previsão de transferência para um hospital que possa realizar a cirurgia de que necessita. Segundo a filha dela, Gabriela Helayne Fonseca, de 21 anos, o estado de saúde da mãe se agravou nos últimos dias. Ela está com pressão alta, pedra na vesícula biliar, infecção nos rins e icterícia.

A jovem relata que, mesmo estando como prioridade na fila de regulação, a mãe continua sendo mantida na unidade de pronto atendimento. “Os médicos foram lá hoje conversar com a minha mãe e disseram pra ela que o lugar que ela tem que ir é pra Santa Casa e a Santa Casa tá fechada. Agora tem que ir na Justiça pra ela fazer a cirurgia. Ai, eu não aguento mais essa situação”, desabafou Gabriela.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi questionada sobre os motivos da demora na transferência e se há previsão para que a paciente seja encaminhada à unidade adequada. Até o momento, não houve resposta.

