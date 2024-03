Oportunidade: MS possui mais de 6,3 vagas de emprego disponíveis

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, Mato Grosso do Sul abre a semana com 6.348 ofertas de emprego disponíveis. Por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), são 4.335 vagas; já na Funsat, são 2.013 vagas exclusivas para Campo Grande nesta segunda-feira (18).

Funtrab

Em Campo Grande são 1.759 postos de trabalho em aberto, com vagas diversas para açougueiro, agente de viagem, ajudante de cozinha, arte-finalista, assistente administrativo, balconista, carpinteiro, confeiteiro, contador, criador de conteúdo digital, cuidador de idosos, eletricista, engenheiro de produção, farmacêutico, entre tantas outras carreiras.

Além disso, a Funtrab oferece vagas também para PcDs (Pessoas com Deficiência): são 97 vagas para inúmeras funções, entre elas motorista de ônibus, mecânico, pedreiro e até vigilante.

Já no interior, há vagas em dezenas de cidades. Em Amambai são 66, enquanto em Aparecida do Taboado são 89 e em Aquidauana também 66. Bataguassu aparece na lista com 121 vagas, Batayporã com 164, Caarapó com 96, Cassilândia com 246 e Chapadão do Sul com 322 vagas.

Os interessados nos serviços devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Outra opção de atendimento, fora a Casa do Trabalhador, são as unidades da Rede Fácil em Campo Grande. A lista completa pode ser conferida por meio de link.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.013 vagas de emprego nesta segunda-feira (18). As contratações são para 193 profissões, em 280 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 202 vagas para auxiliar de linha de produção, 28 vagas para desossador, 22 vagas para motorista entregador, 14 vagas para auxiliar de logística, 11 vagas para armazenista, 7 vagas para costureira em geral, entre outras.

Das vagas que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1366 oportunidades em 94 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 50 vagas, alimentador de linha de produção, com 35 vagas, atendente de padaria, com 20 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação, com 13 vagas, atendente de balcão, com 12 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 17 vagas em 8 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 7 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 1 vaga, estoquista, com 1 vaga, auxiliar administrativo, também com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/