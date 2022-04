Operário e Aquidauanense se enfrentam hoje no Estádio Morenão

A quinta rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022, será disputada hoje (3), com três jogos. Às 16 horas, o Aquidauanense visita o líder Operário no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande.

O Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) e Dourados, abrem a rodada às 15 horas no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, conhecido como Toca do Pica-Pau. A partir das 17h, o Naviraiense recebe o Costa Rica no Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão).

O duelo entre Operário x Aquidauanense será transmitido ao vivo pela TV Educativa. Antes, a partir das 14 horas.

Na Capital, o telespectador pode acompanhar a partida pela TV Educativa nos canais 4.1 (TV Aberta), 15 (Claro TV) e 304 (Sky), ou pelo Portal da Educativa.

Confira a classificação do hexagonal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol:

Classificação P J V E D GP GC SG

1 – Operário FC 10 4 3 1 0 7 1 6

2 – CE Naviraiense 9 4 3 0 1 8 5 3

3 – Costa Rica EC 6 4 2 0 2 4 4 0

4 – Aquidauanense FC 4 4 1 1 2 7 8 -1

5 – SER Chapadão 4 4 1 1 2 4 8 -4

6 – Dourados AC 1 4 0 1 3 4 8 -4

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols