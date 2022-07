Operário/DEC vence o FSD e enfrenta a Serc/UCDB pela Copa do Brasil

A equipe do Operário/DEC conseguiu reverter a derrota sofrida em Várzea Grande (MT) por 8 a 2, e goleou na tarde de ontem (16) o time do FSD-MT, no ginásio do Guanandizão, em Campo Grande. Agora, o time sul-matogrossense enfrentará a Serc/UCDB que venceu na manhã de hoje (17), o Resenhas Clube por 2 a 0 e agora teremos um dérbi regional na próxima fase da Copa do Brasil de futsal feminino.

A equipe do Operário/DEC tinha a árdua missão de vencer o FSD-MT no tempo normal de partida, após ter sofrido a goleada no jogo de ida, em Várzea Grande (MT). Segundo o regulamento da competição, uma vitória simples do Operário, o jogo se decidiria na prorrogação.

Sabendo das dificuldades que enfrentaria, o time de Mato Grosso do Sul entrou em quadra com sangue nos olhos e conseguiu vencer o FSD no tempo normal por 6 a 1 (gols de Tai [2], Bruna, Ana Cristina, Rosi e Paixão para o Operário. A atleta Bia, fez o gol único do FSD, que chegou em Campo Grande na noite de sexta-feira (15) com elenco reduzido por questões financeiras.

Com a vitória do Galo em tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. Melhor fisicamente, o Operário não tomou conhecimento da equipe do Mato Grosso e fez 4 a 1 (Tai [4], Rosi e Jhow, enquanto Porunga descontou), garantindo a classificação para a equipe sul-matogrossense.

O próximo adversário do Operário é a Serc/ UCDB que venceu na manhã de hoje (17), o Resenhas Clube, no ginásio Goianão, em Goiânia (GO) e agora teremos dérbi regional na Copa Brasil de futsal feminino.

