Operação da PF mira servidor estadual que ameaçava cortar benefício de quem “votasse errado”

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nessa quarta-feira (18), a Operação Clean Suffragium, na sede do Mais Social em Nioaque, distante 179 quilômetros de Campo Grande, contra servidor que coagia beneficiários a não votarem em determinado candidato. O programa pertence ao Governo de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações, a ameaça consistia em cancelar o benefício recebido por famílias carentes, no valor de R$ 450, caso fosse descoberto que os mesmos estivessem fazendo campanha ou trabalhando para o candidato adversário.

Dessa forma, foi cumprido, nessa manhã, dois mandados de busca e apreensão, em que foram recolhidos computadores e telefones celulares.

Atualmente, o programa atende 181 famílias no município, que recebem um cartão social para comprar produtos alimentícios, de limpeza, de higiene, além do gás de cozinha.

Em nota, o Governo de MS por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência e dos Direitos Humanos) informou que “tão logo seja concluído o processo de apuração, tomará as devidas providências no estrito cumprimento da lei”.

Confira vídeo abaixo:

