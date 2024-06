Olimpíada de matemática premia cinco alunos do MS com medalha de ouro

Evento é o mais aguardado pelos estudantes que se destacaram na competição

Cinco alunos da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul vão receber medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, promovida pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A premiação será no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (17).

Ao todo, 650 são premiados com a medalha de ouro e recebem a honraria numa cerimônia especial. A cerimônia de premiação nacional da OBMEP celebra o talento presente em todos os recantos deste país continental, numa festa emocionante que culmina em mais um ciclo da realização da Olimpíada.

De Campo Grande, recebem medalhas os estudantes Eduardo Nascimento, Thales Mareco, Jonas Arruda e Jhone Tsan Chang. Já de Aquidauana, o premiado é Paulo Vitor Oliveira, do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

Realizado anualmente, o evento é o mais aguardado pelos estudantes que se destacaram na competição. A 18ª edição contou com mais de 18,3 milhões de participantes, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de 55,3 mil escolas públicas e privadas em 99,8% dos municípios brasileiros.

Criada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação.

Destinada a estudantes do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio, a OBMEP contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. Outros objetivos da iniciativa são promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros acesse material didático de qualidade.

Por Thays Schneider

