Fique atento! Trecho da Rui Barbosa será interditado para obras nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (20), os trechos entre as Ruas Rapouso Tavares e a Avenida Eduardo Elias Zahran, serão interditados para obras de fresagem. A previsão de liberação do trecho está prevista para a manhã de sábado (21).

Os carros do transporte coletivo que, saem do terminal Morenão em direção ao Centro, subirão a rua Hélio de Castro Maia até a rua Planalto e na sequência atravessam a av. Eduardo Elias Zahran e seguem até a rua Aníbal de Tolêdo, por onde a rua Rui Barbosa.

Outro trecho da Rui Barbosa com interdição parcial, será entre a avenida Eduardo Elias Zahran e a rua Otaviano, onde será feita a requalificação da calçada nesta sexta-feira (20). A liberação deve acontecer até sábado.

Continua interditado para obras de implantação do piso rígido do futuro corredor do transporte coletivo o trecho entre Av. Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco.

A Rua Treze de Maio, onde estão sendo feitos serviços que antecedem o recapeamento, está interditado entre a Rua Maracaju e Rua: Antônio Maria Coelho.

Transformações na Capital

A partir de setembro, os passageiros terão o tempo de viagem acelerado devido à tecnologia instalada embaixo da via. Sensores farão a comunicação dos ônibus com os semáforos para que o transporte público não pare no sinal vermelho. Além disso, os pontos de ônibus terão acesso aos horários em tempo real das linhas do coletivo. O usuário poderá visualizar a localização e quanto tempo falta para o seu ônibus chegar via QR Code.

