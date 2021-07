17 cidades em MS devem registrar temperaturas abaixo dos 5ºC

Expectativa é de que a massa de ar frio permaneça no Estado até o fim de semana

O frio que estava prometido para esta semana chegou, ontem (27), a Campo Grande e deve continuar pelos próximos dias. Hoje (28), a previsão aponta que pelo menos 17 cidades de Mato Grosso do Sul devem registrar temperaturas iguais ou abaixo dos 5ºC, de acordo com o CPTEC/ Inmet (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia).

A terça-feira amanheceu quente na Capital, mas as temperaturas começaram a cair ao longo do dia. Conforme o meteorologista do Centro de Meteorologia da Uniderp, Natálio Abrahão, por volta das 11h os termômetros registravam 24,2ºC, já às 15h estavam em 19,1ºC. O céu também ficou carregado de nuvens.

“É a frente fria que está subindo, estava chovendo no sul do Estado, nublado, com nevoeiro, e a massa de ar vai subindo, então as condições vão mudando. São mudanças decorrentes da frente fria. Uma das características é o aumento das nuvens. Estávamos com o céu claro, depois apareceram as primeiras nuvens, à medida que a frente fria vai subindo vai empurrando essas nuvens”, explicou.

Já nesta quarta-feira, as temperaturas seguem baixas e 17 cidades de Mato Grosso do Sul devem registrar mínimas iguais ou abaixo dos 5ºC, como Sete Quedas (1ºC), Paranhos (-2º), Ponta Porã (1º), Eldorado (0º), Iguatemi (1º), Aral Moreira (1º), Tacuru (0º), Japorã (1º) e Caracol (2º). Segundo o CPTEC/Inmet, hoje Campo Grande deve registrar temperatura mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

Porém, amanhã (29), há previsão de que a Capital entre para essa lista de temperaturas bastante baixas, com a mínima prevista para 5ºC. Em outros 17 municípios os termômetros ficam iguais ou menores do que o de Campo Grande. A menor temperatura deve ser registrada em Nova Alvorada do Sul (-5ºC), seguida de Paranhos (-3ºC) e Sete Quedas (-1ºC).

Na sexta-feira (30), seis cidades devem ter temperatura abaixo dos 0ºC: Sete Quedas (-5ºC), Paranhos (-4ºC), Ivinhema (-3ºC), Dourados (-3ºC), Rio Brilhante (-2ºC) e Nova Alvorada do Sul (-2ºC). Em outros três municípios os termômetros ficam em 0ºC, sendo Naviraí, Bataguassu e Nova Andradina.

A expectativa é de que no sábado (31) os termômetros de seis cidades cheguem perto ou abaixo dos 0ºC, como Sete Quedas (-4ºC), Paranhos (-3ºC), Ivinhema (-1ºC), Dourados (-1ºC), Rio Brilhante (0ºC) e Nova Alvorada do Sul (0ºC).

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, vale lembrar que todos os locais que registrem temperaturas abaixo dos 4ºC podem ter geada. Ainda de acordo com ele, a previsão é de que o frio comece a ir embora a partir de domingo (1º).

Esta é a terceira vez neste inverno que uma intensa massa polar atinge o Centro- -Oeste e outras regiões do Brasil, como o Sul e o Sudeste. Conforme o portal MetSul Meteorologia, este será um dos frios mais rigorosos a alcançar o país neste século.

(Mariana Ostemberg)