O Estado Play trata de eleições 2022 com presidente estadual do PP

Nesta quarta-feira 22), em entrevista ao O Estado Play, o deputado estadual, Evander Vendramini (PP) afirmou que pode concorrer a reeleição, destacou que o partido busca filiar novos integrantes e se disse esperançoso com a possível filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para concorrer à reeleição pela sigla.

De Corumbá, Vendramini foi vereador por quatro vezes,presidente da Câmara de Vereadores e presidente do Progressistas. Um dos seus projetos sancionados pelo governador Reinaldo Azambuja, obriga os planos de saúde a incluírem como dependentes filhos adotados e reconhecidos judicialmente.

“Até então você adotava uma criança e o plano de saúde não reconhecia se você tivesse três filhos naturais e um adotado. Os naturais eram considerados filhos e os adotados não. E essa lei obriga que os planos de saúde reconheçam. Teve um lobby muito forte contra dos planos de saúde, mas graças a Deus venceu o argumento. As conversas para que isso pudesse virar lei beneficia a população”, explicou.

Além da esperança da vinda de Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM) também é um nome que deve migrar para o partido. “Estamos trabalhando forte até abril do ano que vem para filiação de grandes nomes, estamos fazendo uma triagem do passado dessas pessoas. A política hoje ainda é muito mal vista, mas é o próprio exemplo que o político dá está errado. Meio político não há só bandidos, de forma alguma, há pessoas boas em todos os lugares como também há as que criam confusão em todos os lugares e quando a pessoa tem boa intenção e não participa da política ela esta permitindo que esse espaço seja ocupado por corruptos”, refletiu.

O líder estadual do Progressistas, acredita que sempre existe a possibilidade de vir pessoas com densidade política, mas antes é preciso confirmar. “Precisamos de nomes de densidade que possam entrar em uma eleição e vencer uma disputa. Uma briga de governo do estado você tem que atingir os quatro cantos do estado, através de equipes , visitas e isso depende de dinheiro porque ninguém faz uma campanha de 45 dias sem que tenha pelo menos um avião”, pontuou.

Apesar de confirmar ser candid ato à reeleição, Vendramini, dá a deixa de outras possibilidades virem e diz o que espera das eleições de 2022. “Em política nunca podemos dizer ‘é isso’ porque muda muito, as oportunidades, às vezes, aparecem, a gente monta e vai embora. Além disso, acredito na eleição de dois deputados federais, quatro estaduais e uma senadora”, revelou.

