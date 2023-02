Não esqueça o guarda-chuva: previsão indica chuvas para esta quarta-feira

A previsão do tempo para esta quarta-feira (9) indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com chance de chuvas. Segundo a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), Valesca Fernandes, o tempo instável ocorre devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Também há possibilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada. Para a Capital, é esperada temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. Durante o dia terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Já para a região da Grande Dourados é prevista temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim e Camapuã terão máximas de 30°C.

No Sul-fronteira, Ponta Porã terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. No Conesul, fica um pouco mais quente, com Iguatemi podendo chegar aos 33°C.

Termina no fim da manhã de hoje o alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.