Na fila do drive, café e novas amizades ‘vencem’ espera por vacina

Populares madrugaram na fila da vacinação contra o coronavírus, neste sábado (24), mesmo com o início da ação no pavilhão Dom Teodardo Leitz, ter sido agendado para às 13h. Para “vencer” as horas de espera, alguns jovens optaram por levar café e fazer novas amizades.

Carlos Alexandre de Moura, 27, foi o primeiro a chegar no local, às 3h54 deste sábado (24). Ele afirmou que sabia que a aplicação da vacina começaria apenas às 13h, porém, por considerar que o número de doses disponibilizadas é pouco [2 mil], preferiu se antecipar.

“Vim pela madrugada, pois não queria correr o risco de ficar sem [vacina], não são muitas doses hoje para o público”, apontou ao complementar que esperava ansiosamente por este momento.

“Equipado” com garrafa térmica de café e de água, Carlos descia do carro por diversas vezes e oferecia as bebidas para quem não havia levado. Ele contou que foi uma forma de passar o tempo e socializar.

“Pra mim o café é indispensável então já vim preparado. Ofereci pro pessoal aqui perto e começamos a conversar, fazer amizades, assim a espera não é tão ruim”, comentou.

Na “roda do café”, também estava Ricardo Rodrigues de Paula, 32. Ele citou que em outras oportunidades não conseguiu a imunização, então hoje, preferiu “madrugar” para não perder, chegando ao local pouco mais de 5h, de moto.