Na Capital, papelarias notam crescimento de 30% a mais nas vendas em relação ao ano passado

Vendas de materiais escolares em Campo Grande estão acima do esperado para o setor, com aumento expressivo de 30% em relação ao ano passado -2021, entre os dias (10) a (27) de janeiro.

A gerente da Zonimart, rede que possui mais de quatro lojas na região central da cidade, Heliene Priscila Aquino, conta que o movimento começou logo em dezembro, e a expectativa é que se estenda até a terceira semana de fevereiro.

“Este ano as vendas está atingindo bem as expectativas porque no ano passado, foi bem inseguro. Atendemos muito via mensagem, os pais não querem mais trazerem as crianças como antes, escolhem tudo por mensagem e isso traz um fluxo muito grande. Sem contar que eles não tem tempo”, detalhou.

Ainda de acordo com a gerente do setor, até o quadro de colaboradores precisou ser reajustado para atender a demanda. “Fazemos contratações todo ano para esse período, mas esse ano tivemos que aumentar um pouco mais o número de funcionários que anteriormente”, pontuou.

Em contrapartida, para o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, o movimento está a quem do esperado.

“Das 24 lojas que trabalham com o seguimento, percebemos que a procura está 12% a menos que 2021 até o momento. Inclusive as lojas estão trabalhando com estoque antigo. Não há muito o que comemorar, mas pode ser que os pais estão deixando para última hora”, disse.