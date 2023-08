Município dá início à obra de drenagem na Duque de Caxias

A semana começou com as equipes da empresa vencedora da licitação, Engepar, trabalhando no recapeamento da avenida Duque de Caxias, no trecho entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o distrito industrial do Indubrasil. Com investimentos de R$ 16,5 milhões, a obra teve início pelos serviços de drenagem. O lançamento foi realizado ontem (14) e contou com a presença do governador Eduardo Riedel e da senadora Tereza Cristina, além da prefeita municipal, Adriane Lopes.

“Quando nós levamos essa proposta pro governador, de pronto ele aceitou a parceria conosco, entendendo a importância da obra. Já demos a largada e em torno de dois a três meses teremos a primeira etapa concluída e depois a segunda etapa, já buscando trazer mobilidade, mudando as características dessa região, que é muito importante. Até porque, aqui transitam, diariamente, mais de 80 mil pessoas”, assegurou a prefeita.

Nesta primeira etapa, será feito o recapeamento, drenagem e ciclovia do sentido bairro- -centro (Indubrasil/ Aeroporto0, conforme explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Domingos Sahib. “Será feita a recuperação de aproximadamente 9,3 quilômetros de asfalto, 2,8 quilômetros de ciclovia, além da drenagem e da instalação de novos pontos de ônibus, alguns guarda-corpos também serão refeitos”, explicou.

Para elaboração da obra, o Governo do Estado participou com uma contrapartida de 50% do valor dos serviços. O governador falou sobre a importância do recurso para a viabilização de desenvolvimento e bem-estar dos sul-mato-grossenses. “Desenvolvimento e bem-estar para o cidadão, cidadã sul-mato- -grossense, seja aqui na Capital, seja nos diversos municípios e aqui nós vamos ser parceiro de Campo Grande, no que for prioridade para a cidade”, disse.

Ainda conforme o governador, a avenida Duque de Caxias é muito importante por ser entrada e saída da Capital para o Pantanal e futuramente para a Rota Bioceânica. “É uma avenida emblemática, que liga uma região muito importante do Estado e que a prefeita entende como prioridade e vamos ser parceiros, assim como estamos sendo em diversas outras regiões da Capital, buscando a melhoria permanente para Campo Grande”, acrescentou.

Cabe lembrar que a avenida Duque de Caxias está localizada na região oeste de Campo Grande e abrange os bairros Amambaí, Vila Alba, Taveirópolis, vila Base Aérea, vila Duque de Caxias, Santo Antônio, Jardim Aeroporto, Jardim Sayonara, vila Serradinho, Nova Campo Grande, Popular, Jardim Carioca e Indubrasil. Aproximadamente, segundo o município, é uma região com mais de 100 mil habitantes.

Pacote de serviços

A obra faz parte do calendário de aniversário de 124 anos de Campo Grande. Estão previstas outras melhorias para a região, divididas em duas etapas. O investimento total será de R$ 54 milhões.

São dois lotes de obras que beneficiarão: os bairros Santa Emília, São Conrado, Serradinho e Nova Campo Grande. O projeto prevê a execução de 13,3 km de asfalto, 15,2 km de drenagem, 11,6 km de ciclovia e uma ponte de 40 metros sobre o córrego Imbirussu.

Na primeira etapa, está programada a execução de 3,7 km de drenagem, 7,3 km de pavimentação e 4,6 km de ciclovia. Nela, serão asfaltadas as avenidas Wilson Paes de Barros (entre as ruas 90 e Praia Grande), Três, Sete, 84 e 79.

A senadora Tereza Cristina não soube especificar o valor que a bancada federal destinou às obras, mas destacou que tem sido parceira do município. “Há muitos recursos da bancada federal que chegam para a prefeitura utilizar em obras, seja de asfalto, saneamento ou escolas”, finalizou.

Por – Rafaela Alves

