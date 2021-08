Mulheres com baixa escolaridade marcam desemprego no Brasil

O perfil do brasileiro que procura emprego no Brasil, há mais de 2 anos, é formado por um público majoritariamente feminino, jovem e com baixa escolaridade, segundo um levantamento realizado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, divulgada nesta terça- feira (17).

De acordo com a SPE, o público feminino apresenta uma proporção de 2 para 1 em relação ao sexo masculino. O levantamento considera o tempo que o trabalhador está em busca de emprego. Para definir a taxa de desemprego a longo prazo, é considerado um período superior a 2 anos. De acordo com o relatório, o desemprego de longo prazo sofreu uma queda de 0,6 pontos percentuais em 2020, na comparação com 2019. Para a SPE, essa redução “pode ser resultante das medidas fiscais e de dinamização do mercado de trabalho adotadas ao longo de 2019 e…

Jovem confirmou ser usuário de drogas e disse que comprou o entorpecente de um desconhecido por R$ 500,00

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal de Dourados (GMD), na manhã desta terça-feira (17), após ser flagrado com 86 pedras de crack e diversos produtos sem procedência, na região da Vila Cachoeirinha.

Conforme informado pelo Dourados News, por volta das 8h, a guarnição realizava rondas preventivas quando abordou o menor em frente uma residência, nas proximidades de um campo de futebol e da matinha. Após revista, os agentes encontraram uma porção de crack com o suspeito.

